Diocesi: Sassari, da stasera la mostra “I Papi del Concilio nella liturgia” nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino

Da stasera, alle 18, la chiesa parrocchiale di Sant’Agostino, nella diocesi di Sassari, ospiterà una esposizione dal titolo “I Papi del Concilio nella liturgia”. La mostra, curata dal Gremio dei Viandanti, in collaborazione con il Museo dei Papi di Roma, si svolgerà in occasione dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Buon Cammino, che avranno luogo a Sassari nella parrocchiale di Sant’Agostino, da oggi al 7 agosto. La mostra, come spiega il vicario generale della diocesi di Sassari, mons. Antonio Tamponi, vuole ricordare “il 60° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, consapevoli della straordinaria importanza che tale evento di grazia ha avuto e continua ad avere per la Chiesa e la sua missione”.

Saranno esposti una pianeta di San Giovanni XXIII, una casula di San Paolo VI, una pianeta del prossimo beato Giovanni Paolo I, una casula di San Giovanni Paolo II, una casula di Papa Benedetto XVI, una casula di Papa Francesco (appartenente al Museo del Gremio), documenti autografi dei diversi Pontefici.