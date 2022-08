Diocesi: Imola, “vandalizzata la cattedrale di San Cassiano. Tutta l’area è sorvegliata, sporgeremo denuncia”

(Foto: diocesi di Imola)

“Tra la serata di martedì 2 agosto e la mattina di giovedì 4, in una delle due notti comprese in questo intervallo di tempo, alcuni vandali hanno preso di mira la cattedrale di San Cassiano. Sono stati imbrattati con scritte tracciate con bomboletta spray e pennarelli sia una delle porte della cattedrale sia i teli che coprono i ponteggi montati per gli interventi di restauro alla facciata”. Lo rende noto stamattina la diocesi di Imola.

Nel condannare il gesto, la diocesi di Imola rende noto che “tutta l’area è videosorvegliata” e che “verrà sporta denuncia alle forze dell’ordine”.