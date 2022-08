Diocesi: Savona, centinaia di visitatori alla Cappella Sistina nei “Giovedì di Luglio”

Sono stati centinaia i visitatori che nelle serate dei “Giovedì di Luglio” hanno varcato, a Savona, il cancello del Chiostro francescano della Cappella Sistina, illuminato per l’occasione, per ammirare le “Meraviglie nascoste”, come i testi medioevali e di altre epoche recentemente restaurati, esposti dall’Archivio storico diocesano e illustrati da Enrica Gasco e Ugo Folco dell’Ufficio diocesano per i beni culturali di Savona-Noli.

L’iniziativa di musica, arte e spettacolo dell’amministrazione comunale ha dato vita ad un crescendo di partecipazione di cittadini e visitatori. Proprio nella Cappella Sistina le tre serate di brani rinascimentali del gruppo Pro Musica Antiqua hanno permesso di rendere completa l’offerta culturale di visita ad uno tra i monumenti più pregevoli della città. Cristina Gamberini dell’Ufficio per i beni culturali della diocesi di Savona-Noli ha illustrato ai presenti l’edificio di culto insieme ad alcune pianete settecentesche esposte eccezionalmente sul presbiterio. Anche la mostra storica “San Giacomo. Il convento, il podere, i dintorni” ha continuato ad offrire l’esclusiva esposizione dell’antico splendore del monumento con ingresso da piazza del Vescovato.

Domani, sabato 6 agosto, dalle ore 21,15, la Cappella Sistina sarà di nuovo straordinariamente aperta ad ingresso libero: nell’ambito dell’undicesima edizione del Voxonus Festival “La meraviglia della musica barocca dalle Alpi al mare” l’omonimo quartetto d’archi composto da Maurizio Cadossi e Claudia Monti ai violini, Claudio Gilio alla viola ed Eugenio Solinas al violoncello si esibirà infatti in un concerto con le musiche di Giovanni Paisiello, Gaetano Latilla e Giuseppe Maria Cambini. L’evento è realizzato in collaborazione con la diocesi e il comune ed è consigliata la prenotazione al numero di telefono 019824663 o 3406172142 oppure via e-mail a info@orchestrasavona.it.