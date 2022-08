Cultura: ad Assisi, una settimana di incontri sul pensiero e l’opera di Pasolini, “un percorso che segnò l’inizio di un’amicizia e generò bellezza e arte”

Il pensiero, l’opera di Pier Paolo Pasolini e il suo rapporto con la Pro Civitate Christiana sarà il filo conduttore dell’ottantesimo Corso di Studi Cristiani che si svolgerà dal 22 al 27 agosto, e proseguirà fino al 31 dicembre con un itinerario espositivo aperto al pubblico. Si partirà dalle riflessioni che Pasolini ha proposto sul rapporto tra l’uomo e il potere, nelle sue varie e infinite accezioni: antropologico, economico, religioso e culturale. Con il contributo di critici, pedagogisti, filologi, attori, storici, registi, il Corso – promosso a 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e a 60 anni dal suo incontro con la cittadella di Assisi – scandaglierà la sua opera, “cercando di tracciare percorsi che si pongano al servizio dei lettori e spettatori di oggi”. “Vogliamo condividere un percorso che segnò l’inizio di un’amicizia e generò bellezza e arte”, spiega Pro Civitate Christiana in una presentazione dell’iniziativa. “Non si intende celebrare un evento ma cercare e consolidare motivazioni, speranze e itinerari possibili. Una settimana che non dura solo una settimana perché, a cerchi concentrici e con linguaggi diversi, si aprirà ad un tempo più esteso”. Giovedì 11 agosto alle 17 presso la Cittadella di Assisi è convocata una conferenza stampa di presentazione dell’evento. Prenderanno la parola Stefania Proietti, sindaco di Assisi, Veronica Cavallucci, assessore alla cultura, Tonio Dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana, Marco Vanelli, direttore di Cabiria – studi di cinema (edita dal Cinit-Cineforum Italiano) e Lapo Lucarotti, studente in alternanza scuola-lavoro, classe 2004, che nei giorni scorsi negli archivi della Cittadella ha rinvenuto un intervento inedito di Pier Paolo Pasolini relativo a un Convegno degli scrittori del 1965 dal titolo: “Inquietudine e speranza nella letteratura contemporanea”.