Commissione europea: aiuti umanitari al Pakistan colpito dalle inondazioni. Più di un milione le persone che avrebbero perso la casa

L’Unione europea si mobilita per aiutare le famiglie colpite dalle inondazioni improvvise che si sono verificate nelle settimane scorse in gran parte del Pakistan: aiuti umanitari per 1,8 milioni di euro arriveranno per alcuni dei distretti più colpiti delle province di Sindh, Balochistan, Punjab e Khyber Pakhtunkhwa. Ancora da definire il numero preciso delle vittime che le piogge monsoniche insolitamente intense hanno provocato, mentre sarebbero più di un milione coloro che hanno perso la casa e hanno bisogno di assistenza diretta, secondo quanto affermato dal commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič. “Il contributo dell’Ue sottolinea il nostro impegno nei confronti del popolo pakistano e consente ai nostri partner di fornire aiuti salvavita alle persone più colpite”, ha dichiarato Lenarčič. Il denaro sarà distribuito ai partner umanitari dell’Ue che operano sul campo “per soddisfare i bisogni immediati delle famiglie colpite dall’alluvione”, spiega una nota della Commissione europea: servono alloggi temporanei di emergenza, cibo e acqua pulita, servizi di assistenza sanitaria di base. La settimana scorsa sempre dalla Commissione erano stati destinati 350.000 euro per gli abitanti della provincia pakistana del Belucistan.