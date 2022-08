Papa Francesco: a famiglia Pedro Maria Guimarães de Mello, “non lasciare mai finire l’olio della fede”

“L’olio è una bella immagine dell’unione, della felicità di trovarsi in comunione. Ma l’olio è pure immagine della fede che rafforza i nostri vincoli e, tramite lo Spirito Santo, rende possibile l’armonia nelle famiglie, nella Chiesa, nel mondo”. Lo ha detto Papa Francesco nel suo saluto stamani, nel Palazzo Apostolico Vaticano, ai membri della famiglia portoghese di Pedro Maria Guimarães de Mello, impresari che offrono lavoro a oltre mille persone, ricevuti in udienza. “Vi incoraggio a non lasciare mai finire l’olio della fede nelle vostre lampade (cfr. Mt 25,1-13) – ha aggiunto -. In questo modo si collabora, in un certo senso, con la grazia di Dio che sperimentiamo nell’incontro con Lui. E la presenza del Signore la sperimentiamo in tante circostanze, ma specialmente nei sacramenti e nella meditazione della sua Parola”.

La famiglia di Pedro Maria Guimarães de Mello si trova a Roma per un pellegrinaggio alla tomba di San Pietro. “È la fede in Gesù che vi ha portato qui e vi ha fatto arrivare insieme. È bello vedere una famiglia unita e fortificata dal dono della fede”. Soffermandosi sulla preghiera, il Papa ha ribadito che “ci aiuta a mantenere viva la fede; l’olio della fede si conserva volgendo spesso il nostro pensiero al Signore: ci può aiutare tanto guardare l’immagine del crocifisso, fermare lo sguardo su Gesù”. “È un bel modo di pregare. Come famiglia e come singoli, vi invito ad andare avanti nel vostro cammino di fede, confidando nella bontà del Signore e nella protezione della Madonna, che voi venerate tanto a Fatima”.