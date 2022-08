Diocesi: Rossano-Cariati, domani la VI edizione della “Camminata nella Terra del Cuore” delle monache agostiniane

Sesta edizione, a Rossano, della “Camminata nella Terra del Cuore”, ideata dalle Monache agostiniane e che avrà per titolo: “Con Agostino sui passi della pace”. I partecipanti percorreranno una salita di circa 5 Km verso il monastero delle Agostiniane suddivisa in alcune tappe scandite da letture, testimonianze, preghiere e la preziosa voce del vescovo d’Ippona sul tema della pace. L’appuntamento è per domani, sabato 27 agosto, alle prime luci dell’alba: partenza fissata per le 5,30 davanti alla cattedrale; all’arrivo, celebrazione della messa presieduta dall’arcivescovo, mons. Maurizio Aloise. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Settimana agostiniana, che vede la presenza di p. Joseph Farrell, vicario generale dell’Ordine Agostiniano, ad animare le celebrazioni presso il Monastero Sant’Agostino; domenica 28, messa presieduta dall’arcivescovo, nella solennità di S. Agostino. Proseguono intanto, grazie ad una campagna di crowdfunding che terminerà il 31 dicembre, i lavori al progetto “Un Giardino per riconnetterci all’Essenziale”, nel quale le Agostiniane sono impegnate da alcuni mesi (www.osarossano.it): con la messa a dimora delle prime piante e la realizzazione dell’impianto di irrigazione sta prendendo forma il giardino ispirato all’enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune Laudato si’. Collegata a tale progetto è la pubblicazione del libro #Ecoparole, che vede come autrici le stesse Agostiniane: raccolta di parole da cui trarre suggerimenti per un’ecologia integrale del vivere.