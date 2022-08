Brasile: santuario di Aparecida, da domenica la seconda parte dell’Assemblea generale dei vescovi. Si torna in presenza dopo oltre due anni

(Foto: Cnbb)

La seconda tappa della cinquantanovesima Assemblea generale della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) si svolgerà, in presenza, nel santuario nazionale di Nossa Senhora Aparecida, dal 28 agosto al 2 settembre, con l’obiettivo di garantire il voto su temi che, richiedendo per statuto la presenza fisica dei vescovi, non hanno potuto essere votati negli ultimi due anni, a causa della pandemia.

L’avvio dell’Assemblea avrà luogo domenica prossima, 28 agosto, Giornata nazionale del catechista, con la messa nel santuario, presieduta dall’arcivescovo di Belo Horizonte e presidente della Cnbb, dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Oltre all’approfondimento del tema “Chiesa sinodale – Comunione, partecipazione e missione”, verranno avanzate proposte e indicazioni per l’elaborazione dei prossimi Orientamenti generali dell’azione evangelizzatrice della Chiesa in Brasile, che saranno approvati dalla prossima assemblea del 2023. Sono previste votazioni sugli aggiornamenti dello Statuto della Cnbb, sulla traduzione del Messale romano, sul testo del ministero del catechista e su un ulteriore documento dedicato all’animazione biblica. Attualmente, secondo i dati della Segreteria tecnica della Cnbb, la Chiesa cattolica in Brasile conta 278 circoscrizioni ecclesiastiche, per un totale di 478 vescovi, di cui 321 attivi e 157 vescovi emeriti.