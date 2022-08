Iraq: Sinodo caldeo scrive a Papa Francesco, “grazie per la sua attenzione al Paese e alla nostra Chiesa”

Sinodo Caldeo (Foto patriarcato caldeo Baghdad)

In una lettera inviata a Papa Francesco, il sinodo dei vescovi caldei ribadisce il proprio impegno “nella riflessione e nella applicazione della sinodalità in ogni diocesi e in ogni chiesa, al livello di Chiesa caldea”. La lettera è uno dei frutti del sinodo caldeo, convocato a Baghdad. I vescovi caldei, secondo quanto riporta il patriarcato caldeo, ricordano come la visita del Papa nel 2021 (5-8 marzo) “non cessa di essere fonte di ispirazione e di coraggio per metterci al servizio della comunione delle chiese e della riconciliazione tra i diversi gruppi politici ed etnici. Le siamo riconoscenti, Santità, della sua attenzione per la nostra Chiesa e per l’Iraq”. Il Sinodo della Chiesa caldea è composto dal patriarca, card. Louis Raphael Sako e da 25 Vescovi. All’Assemblea sinodale di Baghdad partecipano 17 vescovi, che tre giorni fa sono stati ricevuti anche dal presidente iracheno Barham Salih.