Diocesi: Cesena-Sarsina, domenica il vescovo Regattieri ordina diacono Giambattista Ferro, eremita a Sant’Alberico

Domenica 28 agosto, in occasione della festa del patrono della diocesi di Cesena-Sarsina, San Vicinio, nella concattedrale di Sarsina il vescovo Douglas Regattieri ordinerà diacono Giambattista Ferro, eremita a Sant’Alberico. L’ordinazione diaconale si svolgerà durante la messa solenne delle 18.

Nella stessa giornata di festa per Sarsina e per tutta la diocesi, la messa delle 8,30 sarà celebrata da padre Luca Genevose, mentre quella delle 11 sarà presieduta dal vescovo e sarà trasmessa in diretta da TeleRomagna (canale 14 del digitale terrestre) con canti della corale di Sarsina.

Il giorno seguente, lunedì 29 agosto, sarà festa all’eremo di Sant’Alberico che si trova in località Capanne di Verghereto. Alle 11 la messa solenne sarà presieduta da mons. Regattieri.