Papa Francesco: a ministranti Francia, “no a reti sociali virtuali, meglio le relazioni amicali reali”

“Tu non immagini quanto puoi essere un modello, un punto di riferimento per tanti giovani della tua età. E puoi davvero essere orgoglioso di quello che fai. Non vergognarti di servire l’Altare, anche se sei solo, anche se stai crescendo”. Lo ha detto Papa Francesco stamani ai partecipanti al pellegrinaggio nazionale di ministranti della Chiesa di Francia, ricevuti in udienza, nell’Aula Paolo VI. È in corso, infatti, a Roma dal 22 al 26 agosto 2022 sul tema “Vieni, servi e va’!”. “È un onore servire Gesù quando dona la sua vita per noi nell’Eucaristia – ha aggiunto il Pontefice -. Attraverso la tua partecipazione alla liturgia, assicurando il tuo servizio, offri a tutti una testimonianza concreta del Vangelo. Il tuo atteggiamento durante le celebrazioni è già un apostolato per coloro che ti vedono. Se svolgete il vostro servizio all’altare con gioia, con dignità e con atteggiamento di preghiera, sicuramente susciterete negli altri giovani un desiderio di impegnarsi anch’essi nella Chiesa”.

Ricordando il tema del pellegrinaggio, il Papa ha sottolineato che “dopo aver servito Gesù alla Messa, Egli vi manda a servirlo nelle persone che incontrate durante la giornata, soprattutto se sono povere e svantaggiate, perché Lui è in modo particolare unito a loro”. Rivolgendosi ai ragazzi, ha chiesto loro di rivolgere attenzione ad “amici che abitano in quartieri difficili o che affrontano grandi sofferenze, anche dipendenze”, a “giovani che sono sradicati, migranti o rifugiati”. “Vi esorto ad accoglierli generosamente, a farli uscire dalla loro solitudine e a fare amicizia con loro”. Quindi, un monito: “Evita di cadere nella tentazione del ripiegamento su te stesso, dell’egoismo, del rinchiuderti nel tuo mondo, nei gruppi ristretti, nelle reti sociali virtuali. Farai meglio a preferire le relazioni amicali reali, non quelle virtuali, che sono illusorie e ti imprigionano e ti separano dalla realtà”. Infine, il rapporto con le persone anziane, con i nonni. “È prezioso approfittare della loro presenza, dei loro consigli, delle loro esperienze”.