Diocesi: Imola, domenica all’Osservanza una serata per sostenere la missione a São Bernardo

Ottimo cibo, piacevole compagnia e tanta beneficenza. Questi gli ingredienti della consueta salsicciata estiva che si terrà domenica 28 agosto dalle 18 all’Orto dei frati dell’Osservanza di Imola (ingresso in viale Zappi). Lo si legge sul sito della diocesi di Imola. “Organizzata in collaborazione con RestaurOsservanza onlus, domenica 28 sarà possibile vivere una piacevole serata in una location così suggestiva come quella scelta”, racconta Nadia Bassi, presidente del comitato Imola-São Bernardo, che da anni sostiene attivamente progetti benefici per aiutare la popolazione brasiliana delle favelas.

Il ricavato, tolte le spese di produzione, sarà interamente devoluto sia al restauro del complesso dell’Osservanza sia al restauro dell’asilo nido Margarita di São Bernardo, che purtroppo è stato fortemente danneggiato.

Infatti, il 18 giugno scorso un’esplosione, causata da una fuga di gas, ha portato al danneggiamento dell’asilo nido e ad alcuni danni lievi alla scuola professionale don Leo Commissari, costruita in passato con il supporto economico dell’associazione. “Proprio per questo motivo – prosegue Bassi -, dobbiamo impegnarci ulteriormente per mettere insieme un po’ di aiuti e impedire che gli sforzi compiuti in questi anni vengano così vanificati”.