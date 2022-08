Diocesi: Cagliari, le celebrazioni di mons. Arrigo Miglio dopo che sarà creato cardinale

Sabato 27 agosto 2022, a partire dalle 16 nella basilica di San Pietro in Vaticano, Papa Francesco presiederà il Concistoro per la creazione dei nuovi cardinali. Tra loro anche l’arcivescovo emerito di Cagliari, mons. Arrigo Miglio. Il rito prevede l’imposizione della berretta cardinalizia e l’assegnazione del “titolo”, che in origine corrispondeva alle più antiche chiese di Roma. La presa di possesso della sede assegnata, da parte del nuovo porporato, avverrà nei mesi successivi. Terminato il rito del Concistoro, alle 18, iniziano le visite di cortesia durante le quali è possibile intrattenersi con i neo cardinali per un momento augurale.

La mattina di domenica 28 agosto, alle 12, nella basilica papale di San Paolo fuori le mura, mons. Arrigo Miglio celebrerà la messa alla presenza dei fedeli e degli amici presenti a Roma. Domenica 2 ottobre, alle 19, nella cattedrale di Cagliari, il cardinale presiederà la celebrazione eucaristica di ringraziamento con il clero e la comunità ecclesiale diocesana. L’emittente radiofonica diocesana Radio Kalaritana seguirà in diretta tutti gli eventi. “La chiamata alla dignità cardinalizia dell’arcivescovo emerito di Cagliari è segno della sua fedeltà alla Chiesa e al Pontefice, manifestata nei numerosi servizi sia nel ministero sacerdotale sia in quello episcopale”, si legge in una nota della diocesi cagliaritana. Tra gli incarichi più significativi quello di vicario generale di Ivrea, assistente nazionale dell’Agesci, vescovo di Iglesias, della sua stessa diocesi di origine e infine arcivescovo di Cagliari. “Il legame con il Papa si è consolidato fin dai primi mesi del mandato pontificio e in particolare con la visita di Francesco in Sardegna nel settembre del 2013”.