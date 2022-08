Ambiente: Mite, con i giovani della Y4C all’Africa Climate Week 2022

Il Ministero italiano della Transizione ecologica (Mite) sarà presente con l’iniziativa Youth4Climate alla Regional Climate Week organizzata dalle Nazioni Unite in Africa dal 29 agosto al 2 settembre a Libreville, in Gabon.

Rappresentanti dei governi, delle istituzioni, del settore privato e della società civile ancora una volta insieme per stimolare e rafforzare il dialogo con i giovani volto alla realizzazione di un nuovo programma intitolato “Youth4Capacity”, che verrà presentato ufficialmente a New York in occasione dell’edizione Youth4Climate 2022.

Obiettivo: “Rafforzare le capacità dei giovani migliorando la loro partecipazione ai processi internazionali sul cambiamento climatico e al fine di fornire loro gli strumenti per sviluppare e attuare azioni integrate a sostegno dell’azione per il clima nel contesto dello sviluppo sostenibile”, spiega una nota diffusa dal Mite.

Una serie di sessioni tematiche, workshop e tavole rotonde verranno quindi organizzate a Libreville per creare insieme ai ragazzi un percorso di sviluppo delle loro conoscenze tenendo conto di quanto da loro stessi rappresentato l’anno scorso nello Youth4Climate Manifesto.

Info: https://unfccc.int/ACW2022 o youth4climate.info.