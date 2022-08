Guerra: Natili Micheli (Cif), “la via della pace non coincide con quella delle armi”

“C’è una merce, che ha sempre un mercato in attivo. Si tratta del commercio delle armi”: è la denuncia di Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile. Natili Micheli prosegue: “Purtroppo la guerra, anzi le guerre sia a bassa che ad alta intensità sono drammaticamente presenti nella storia dolorosa dei popoli”. Di qui l’appello: “Siamo interpellati nelle nostre coscienze affinché si mettano in atto gesti e scelte concrete di disarmo perché, come dice il Santo Padre, ‘coloro che guadagnano con la guerra e con il commercio delle armi sono dei delinquenti che ammazzano l’umanità'”. “La via della pace non coincide con quella delle armi”, conclude la presidente del Cif.