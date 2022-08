Siria: Avsi, il 2 settembre, a Roma, si parla di “Ospedali Aperti” con il card. Zenari

foto SIR/Marco Calvarese

“Ospedali Aperti in Siria: per curare i malati, per ricostruire una comunità”: è il titolo dell’evento, promosso dalla Fondazione Avsi, che avrà luogo a Roma (Palazzo della Cancelleria) il prossimo 2 settembre. “Non vogliamo dimenticare la Siria e i siriani”, affermano da Avsi che per l’occasione farà il punto su “Ospedali Aperti” in Siria, il progetto ideato dal nunzio apostolico in Sira, card. Mario Zenari, sostenuto da Papa Francesco e promosso dal Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e dedicato ai siriani più vulnerabili. In cinque anni, grazie a questa iniziativa, sono stati curate oltre 60.000 persone. Con il card. Zenari saranno presenti i responsabili degli ospedali, gli operatori di Avsi che implementa il progetto, e i donatori che lo sostengono. L’evento sarà preceduto da una conferenza stampa con il card. Zenari, con padre Fady Azar, del Dispensario di Lattakia, Giampaolo Silvestri, segretario generale di Avsi, e don Leonardo Di Mauro, direttore del Servizio nazionale per gli interventi caritativi a favore del terzo mondo della Cei. A seguire, dalle 14.30, una serie di interventi tra i quali quelli del card. Leonardo Sandri, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali; di suor Alessandra Smerilli, segretaria del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. Parleranno del progetto Marco Perini, Regional Manager Avsi Mena, Joseph Fares, direttore Ospedale italiano a Damasco; suor Arcangela Orsetti, Suore di San Giuseppe dell’Apparizione, Ospedale Saint Louis di Aleppo; padre Fady Azar, Dispensario di Lattakia, e Marina Sereni, vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Saranno presenti anche alcuni donors come don Leonardo Di Mauro, direttore del Servizio nazionale per gli interventi caritativi a favore del terzo mondo della Cei, Ariane Slinger, Trustee, Caritas Pro Vitae Gradu Charitable Trust; Eduard Habsburg-Lothringen, ambasciatore dell’Ungheria presso la Santa Sede; Pier Luigi Manocchio, Consiglio generale della Fondazione Terzo Pilastro. Le conclusioni saranno affidate al card. Mario Zenari. Moderatore sarà Enzo Romeo, caporedattore e vaticanista, Tg2-Rai.

“Ospedali Aperti” in Siria è il progetto ideato nel 2016, e divenuto operativo nel 2017, grazie all’iniziativa del card. Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, e all’appoggio del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. L’obiettivo principale è quello di assicurare l’accesso gratuito alle cure mediche ai siriani poveri, attraverso il potenziamento di tre ospedali non profit: l’Ospedale italiano e l’Ospedale francese a Damasco, e l’Ospedale St. Louis ad Aleppo.