Ordinariato militare: seminaristi a Lampedusa, per “toccare con mano” impegno forze dell’ordine, condividere speranze migranti e pregare per morti

(Foto: Omi)

Sulle orme del primo viaggio apostolico di Papa Francesco che l’8 luglio 2013 si è fatto pellegrino a Lampedusa, per pregare per i morti a causa degli sbarchi, dal 1° all’8 luglio anche i seminaristi del Seminario maggiore dell’Ordinariato militare per l’Italia, l’istituto di formazione che forma e prepara i futuri sacerdoti che andranno ad affiancare e sostenere uomini e donne delle Forze Armate italiane, hanno vissuto sull’isola la loro settimana di formazione estiva a conclusione dell’anno formativo, purtroppo in un periodo in cui Lampedusa è tornata tristemente alla ribalta nazionale per gli sbarchi degli ultimi giorni che hanno visto più di 1.000 persone ricevere cure, assistenza e alloggio nelle strutture di accoglienza. Gli otto seminaristi – allievi cappellani militari – erano accompagnati dalla equipe formativa composta dal rettore don Maurizio Ferri, dal vicerettore don Rino de Paola e dal padre spirituale don Saverio Finotti, unitamente al cappellano militare della Legione Carabinieri Lazio don Donato Palminteri, già vicario parrocchiale sull’isola negli anni ‘90. I seminaristi hanno potuto accostarsi alla vita quotidiana dei militari dei reparti presenti sull’isola, iniziando da quelli dell’Aeronautica militare della 134° squadriglia radar remota, del Corpo della Capitaneria di Porto dell’Ufficio circondariale marittimo, della locale Stazione Carabinieri, della Sezione operativa navale della Guardia di Finanza e del personale dell’Esercito italiano impiegato nell’operazione “Strade sicure” toccando con mano il loro impegno quotidiano, i loro disagi e le loro speranze.

“Per il cappellano militare, chiamato nel suo ministero a creare ponti di comunione e collaborazione – scrive Cristian Massaro, seminarista – l’esperienza militare lampedusana è stata altamente formativa e programmatica per il futuro impiego pastorale”. Dal punto di vista ecclesiale invece i seminaristi hanno potuto conoscere la realtà parrocchiale di San Gerlando e la comunità inter-congregazionale femminile presente sull’isola – progetto fortemente voluto da Papa Francesco – partecipando alle attività quotidiane. A conclusione della settimana formativa i seminaristi hanno vissuto assieme alla comunità lampedusana una fiaccolata commemorativa dell’anniversario della visita del Papa a Lampedusa con la riproposizione integrale dell’omelia che Francesco ha tenuto sull’isola l’8 luglio 2013.