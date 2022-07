Estate: Auser, a Savona e dintorni tante iniziative in riva al mare per gli anziani

“Un tuffo dove l’acqua è più blu”. Tornare ad incontrarsi, divertirsi insieme, rimettere in movimento corpo e mente, in riva al mare. A Savona e lungo diverse località della riviera di Ponente, gli anziani per questa estate potranno godere di un ricco catalogo di proposte. Tutte in riva al mare, all’insegna del benessere, attività fisica e della socialità. E nel rigoroso rispetto delle regole anti Covid in vigore. Le iniziative scaturiscono dal Patto di Sussidiarietà sottoscritto dal Forum ligure del Terzo Settore con la Regione Liguria, per l’utilizzo del Fondo previsto dal Codice del Terzo Settore a sostegno delle attività delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. Obiettivo di questo accordo: diffondere pratiche di “sport inclusivo e sociale”. Auser Savona ha partecipato alla costruzione del progetto per offrire opportunità soprattutto a chi da solo non sarebbe in grado di arrivarci: per problemi economici, per difficoltà a muoversi, per altre ragioni. E quindi, mare e spiaggia, piscine, i tanti sentieri “vista mare”, le barche delle associazioni che le mettono a disposizione di chi, altrimenti, la costa dal mare non la vedrebbe mai. Di questi ingredienti è fatto il progetto “Un tuffo dove l’acqua è più blu”. A fianco dell’Auser una rete ampia di associazioni del territorio, strutture sportive, centri nautici.