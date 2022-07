Diocesi: Mantova, il 18 settembre la dedicazione della nuova chiesa parrocchiale di Pegognaga

La nuova chiesa parrocchiale di Pegognaga – la cui costruzione è in fase di ultimazione – sarà dedicata allo Spirito Santo. L’ha annunciato nei giorni scorsi il vescovo di Mantova, mons. Marco Busca. “Il vescovo – racconta il parroco di Pegognaga, don Flavio Savasi – ha evidenziato che lo Spirito è freschezza, fantasia, e porta nella chiesa un soffio di novità, dà orizzonti nuovi. Prende le cose vecchie e le fa diventare nuove per trasmettere la fede oggi. Dedicare la nuova parrocchiale allo Spirito Santo è una scelta innovativa, perché recupera la visione trinitaria del nostro Dio”.

“Per la nostra comunità – continua don Flavio – questa centratura sullo Spirito Santo significa rafforzare e far crescere lo stile di comunione. Mettersi in ascolto per lasciarsi guidare dallo Spirito Santo, fare esperienza di comunione nelle celebrazioni per poi diventare luce, per camminare insieme e trovare occasioni di dialogo nel paese con le varie realtà. Essere attenti nello scoprire lo spirito che agisce in tutti gli uomini di buona volontà, creando esperienze nuove di inclusione e collaborazione”.

Don Savasi spiega inoltre che la celebrazione di dedicazione della nuova chiesa – che si terrà ufficialmente il prossimo 18 settembre – sarà molto ricca di significati. Il rito sottolinea continuamente il parallelo tra la costruzione della chiesa-edificio e la costruzione della Chiesa di pietre vive, chiamata sempre a rinnovarsi e a crescere. Il vescovo riceverà simbolicamente le chiavi della chiesa dagli architetti che l’hanno progettata, e le consegnerà al parroco e alla comunità, come segno l’edificio dovrà prendere vita e portare luce e armonia nel mondo.