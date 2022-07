Sostenibilità sociale: Fiaschi (Forum Terzo Settore), “un tema che sta entrando sempre più nella cultura delle imprese e dell’economia”

120 operatori tra mondo della finanza e del Terzo Settore si sono ritrovati per la seconda edizione della Summer School di Cantieri ViceVersa. Un progetto promosso dal Forum Nazionale del Terzo Settore in collaborazione con il Forum per la Finanza Sostenibile. Tre giorni ricchi di incontri e dibattiti, con quattro tavole rotonde e molteplici temi tra economia e volontariato. “C’è soddisfazione, è stata un’edizione che ha visto aumentare gli operatori finanziari coinvolti e anche la qualità dei contributi proposti. Il cuore dei numerosi ragionamenti portati avanti è su come tre mondi diversi, cioè il Terzo Settore, le istituzioni pubbliche e la finanza, possano allearsi e convergere per generare quel cambiamento che oggi occorre”, dice Claudia Fiaschi, responsabile del progetto per il Forum Terzo Settore. “Oggi il tema della sostenibilità sociale sta entrando sempre più nella cultura delle imprese e dell’economia”, aggiunge. Secondo Fiaschi, “c’è poi il tema di come costruire una piattaforma e degli strumenti efficaci di rappresentanza in Europa, affinché le buone pratiche italiane trovino cittadinanza civilistica, fiscale e anche di mercato nella regolazione europea e nella discussione sulla tassonomia sociale degli investimenti finanziari. Questo anche in vista del Piano di Azione per l’economia sociale che la Commissione ha appena varato”.