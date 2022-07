Diocesi: Albenga, al via gli eventi estivi di Formae Lucis con protagonista il barocco

Al via, nella diocesi di Albenga-Imperia, per Formae Lucis il nutrito calendario di eventi per la stagione estiva 2022, che vedranno protagonista il barocco e la sua meraviglia, in sinergia con la mostra Onde barocche, visitabile fino al 13 novembre nella doppia sede del Museo diocesano di Albenga e all’Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, ma anche in tanti siti diffusi sul territorio diocesano.

Ed è all’insegna della scoperta e riscoperta del territorio e grazie alle tante collaborazioni che caratterizzano il progetto Formae Lucis che gli eventi estivi porteranno conferenze, concerti e arte in tanti luoghi del ponente ligure. Il calendario si apre oggi, sabato 9 luglio, a Dolcedo: alle 17.30 nella chiesa parrocchiale si terrà l’incontro dedicato a Gregorio De Ferrari e la tela del martirio di san Pietro che vedrà protagonisti gli storici dell’arte Maria Teresa Verda, Anna Marchini, Alfonso Sista.

Ci si sposterà poi a Moltedo venerdì 15 luglio: alle 21 nella chiesa parrocchiale è infatti in programma un incontro con Alfonso Sista dedicato al barocco e ai suoi capolavori nascosti, tra cui il piccolo borgo di Moltedo.

Lunedì 18 luglio gli eventi estivi di Formae Lucis toccheranno Laigueglia dove, nell’ambito della rassegna culturale Di Voci e D’Accordo, sarà presente lo storico dell’arte Massimo Bartoletti. L’incontro è dedicato alle Onde barocche da Genova a Laigueglia e si svolgerà alle 21.15 all’auditorium delle opere parrocchiali.

Domenica 24 luglio prenderà il via a Imperia, fino a martedì 26 luglio, la rassegna artistica Concerti delle logge, che quest’anno vede una collaborazione tra Formae Lucis e Pànta Musicà, organizzatrice degli eventi. Tre i concerti in programma, cui si aggiunge un evento satellite martedì 26 luglio, una “cena di attivazione dei sensi” alle Logge di Santa Chiara.

Venerdì 29 luglio, infine, alle 21 al santuario del Monte Calvario si svolgerà la conferenza-concerto in collaborazione con la Fondazione Lisio, parteciperanno Don Emanuele Caccia, Alessio Palmieri Marinoni, parte concertistica di Gianluca Ascheri, al pianoforte, e Raffaele Feo, tenore.

Luglio sarà anche il mese del ritorno “a casa” della statua del Maragliano recentemente esposta alle Scuderie del Quirinale di Roma: l’evento sarà celebrato a Pieve di Teco con appuntamenti ad hoc. Info: www.formaelucis.com.