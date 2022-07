Papa Francesco: assassinio Shinzo Abe “un atto senza senso”

“Un atto senza senso”: così Papa Francesco ha definito l’assassinio dell’ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, avvenuto ieri, in un telegramma di cordoglio inviato dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, a mons. Leo Boccardi, nunzio apostolico in Giappone: “Profondamente rattristato nell’apprendere dell’assassinio del sig. Shinzo Abe, ex primo ministro del Giappone” il Papa esprime “sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e al popolo giapponese”. “Sulla scia di questo atto senza senso”, il Papa “prega affinché la società giapponese sia rafforzata nel suo impegno storico per la pace e la non violenza”.