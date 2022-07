Diocesi: Urbino, a Mercatello sul Metauro oggi la festa di Santa Veronica Giuliani

Si celebra oggi 9 luglio a Mercatello sul Metauro, nella diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, la festa annuale di Santa Veronica Giuliani. Le celebrazioni di oggi sono state precedute dal triduo nella chiesa delle monache cappuccine che custodisce il luogo, trasformato in santuario, dove la santa è nata il 27 dicembre 1660. Oggi, giorno della festa, nella chiesa delle monache e nel santuario si stanno celebrando le sante messe sin dalle ore 6 del mattino. La celebrazione pontificale sarà presieduta dall’arcivescovo, mons. Giovanni Tani, alle ore 20,45, a cui seguirà la processione in notturna: saranno i momenti più solenni e partecipati della festa.