Pnrr: Carfagna alle Acli, “corpi intermedi fondamentali in questa fase di transizione”

“Le Acli rappresentano un esempio di quanto ancora siano importanti, in una società complessa come la nostra, i corpi intermedi. Il vostro ruolo è ancora più centrale in questa fase di grande trasformazione indotta dal Pnrr”. Così il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, intervenendo con un video messaggio al panel “La politica come incontro, riflessione e azione: una bussola per i cristiani in politica”, nell’ultima giornata di lavori della Summer school Giorgio La Pira 2022, organizzata dalle Acli e dalla Fondazione Achille Grandi. “Lo dico pensando soprattutto pensando alle realtà del Mezzogiorno – ha continuato la Carfagna – che più delle altre hanno bisogno di rafforzare la macchina amministrativa, insieme alle opportunità di confronto. Sappiamo di aver assegnato ai comuni un ruolo importante, nell’attuazione del Pnrr, e siamo consapevoli che non tutti i comuni sono strutturati per raccogliere questa sfida. Per questo abbiamo messo in campo strumenti per aiutarli (almeno 14) perché sappiamo che questa è la strada giusta per liberare tutte le potenzialità del Paese. È l’impegno necessario per creare condizioni di sviluppo in tutto il Paese. È un compito che non può essere solo di una parte, e non può realizzarsi solo nei partiti e nelle istituzioni”.