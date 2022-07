Diocesi: Acireale, 140.000 euro per il restauro del tetto della chiesa a Fiumefreddo di Sicilia

(Foto: diocesi di Acireale)

Nella diocesi di Acireale, la chiesa Maria Santissima del Rosario in Fiumefreddo di Sicilia (Castello) riceve dei fondi pari a circa 140mila euro, in quanto necessita di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che prevedono la sostituzione integrale della copertura della navata e del transetto della chiesa. La spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori è finanziata nella misura del 70% dalla Cei con il contributo 8×1000 alla Chiesa cattolica e del 30% dalla parrocchia. “È un’opera tanto attesa dai fedeli della comunità fiumefreddese. Molto di quanto sarà fatto – afferma il parroco, don Egidio Vecchio – è frutto del contributo dell’8xmille e delle donazioni generose dei fedeli che sin da subito, si sono adoperati per la raccolta fondi. Sebbene i tempi nei quali versiamo sono critici, chiedo un ulteriore sforzo per completare quanto stiamo per iniziare con la firma di questo contratto”. I lavori permetteranno di custodire l’edificio sacro, ricostruito a seguito dei danni causati dal secondo conflitto mondiale degli anni ’40. Don Angelo Milone, direttore dell’Ufficio Beni culturali ecclesiastici, ricorda che “gli interventi strutturali serviranno a ripristinare un luogo tanto caro alla comunità di Fiumefreddo”.