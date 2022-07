Diocesi: Bologna, messe del card. Zuppi nella festa di Sant’Elia Facchini e in memoria del card. Biffi

Nella serata di oggi, sabato 9 luglio, alle 21.15, nel parco della chiesa di Sant’Anna di Reno Centese, l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Zuppi, presiederà la messa nella Festa di Sant’Elia Facchini, missionario francescano originario di Reno Centese, martirizzato in Cina nel 1900 durante la rivolta dei Boxer. La celebrazione sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube “Zona pastorale Renazzo Terre del Reno”. “Assieme all’arcivescovo – afferma don Marco Ceccarelli, parroco di Reno Centese – ricorderemo la passione profonda di Sant’Elia Facchini per il Vangelo che genera immediatamente la ‘missione’ come modo di essere cristiani. Il dramma, modernissimo e mai sopito, è che il suo martirio nasce dall’essere straniero in terra straniera. Una morte violenta perché Elia era un cristiano che serviva i poveri, costanti vittime di ogni odio”.

Inoltre, lunedì 11, alle 17.30, nella cripta della cattedrale l’arcivescovo celebrerà la messa nel 7° anniversario della morte del card. Giacomo Biffi. Le liturgie si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid.