Cultura: Albenga-Imperia, oggi l’inaugurazione della nuova Libreria diocesana con la benedizione del vescovo

Oggi 9 luglio ad Albenga, alle ore 11, mons. Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga-Imperia, benedirà i locali della nuova Libreria diocesana, in via Episcopio 3. L’esercizio ha preso il posto che era della storica libreria san Michele, ma, a differenza di prima, sarà gestito direttamente dalla diocesi, tramite proprio personale dipendente. Si continua così, in ambienti completamente rinnovati, una tradizione di servizio e accompagnamento alle necessità del clero e dei fedeli laici che va avanti ormai, tra diverse gestioni, dal secondo dopoguerra. Seguirà una visita guidata al Battistero paleocristiano e al Museo diocesano dov’è in corso la Mostra “Onde barocche”.