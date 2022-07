Diocesi: Pistoia, dal 16 luglio al via la preparazione alla solennità di San Jacopo e alla chiusura della Porta santa in cattedrale

Dal 16 al 25 luglio sono tanti gli appuntamenti che porteranno alla solennità di San Jacopo e alla chiusura della Porta Santa presso la cattedrale di San Zeno a Pistoia. La messa alla Madonna dell’Umiltà, con inizio alle ore 17, aprirà i festeggiamenti iacobei – come sempre nella giornata di sabato 16 luglio – a cui seguirà il rito della tradizionale vestizione della statua di San Jacopo, con i figuranti in vesti storiche che dalla Madonna dell’Umiltà partiranno in processione. Arrivati al duomo – attorno alle ore 18.30 -, i Vigili del fuoco si spingeranno con l’autoscala fino alla sommità della facciata per rivestire la statua del santo patrono con il mantello rosso, simbolo che nella curiosa tradizione pistoiese vede San Giacomo debitore insolvente a favore dei poveri. La prima domenica della novena iacobea, il 17 luglio, è il giorno della messa per la solennità della Madonna dell’Umiltà, compatrona della diocesi di Pistoia, che sarà presieduta dal vescovo Fausto Tardelli. I giorni feriali della novena saranno caratterizzati dalla presenza di tanti vescovi toscani che celebreranno le messe delle ore 18 in cattedrale. Lunedì 18 luglio sarà mons. Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara-Pontremoli ad officiare la messa a cui farà seguito, alle ore 21 sempre in cattedrale, una serata di preghiera con i giovani in partenza per Santiago a cura del Servizio diocesano di pastorale giovanile. Mons. Simone Giusti, vescovo di Livorno, presiederà la messa di martedì 19 luglio, mentre alle ore 21 la comunità pistoiese è invitata alla veglia di preghiera per la pace, sempre alla cattedrale di San Zeno. Mercoledì 20 luglio messa con l’abate vallombrosano Giuseppe Casetta, che presiederà anche l’appuntamento serale dal titolo “Con Atto in ascolto della Parola”. Saranno Mons. Carlo Ciattini, vescovo di Massa Marittima-Piombino, e mons. Mario Meini, vescovo emerito di Fiesole, a presiedere le messe di giovedì 21 e venerdì 22 luglio. Sabato 23 luglio messa presieduta da mons. Alberto Silvani, vescovo emerito di Volterra, a cui seguirà la veglia di preghiera per la II Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Domenica 24 luglio prevede alle 17.30 in cattedrale i primi vespri della solennità di San Jacopo, a cui seguirà la messa capitolare e alle ore 21 il pellegrinaggio diocesano da piazza San Francesco alla cattedrale, con – al termine – la benedizione con la reliquia del Santo Apostolo. Il giorno della solennità di San Jacopo Apostolo, lunedì 25 luglio, inizierà alle 9.30 con la processione dei ceri e il corteggio storico, quindi con la messa pontificale che si terrà a partire dalle ore 11 in cattedrale e che sarà officiata dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. Alle 16 messa con la benedizione dei giovani pellegrini toscani in partenza per Santiago de Compostela, mentre la messa di chiusura della Porta Santa per la fine dell’Anno Santo Iacobeo alle 18 sarà presieduta da mons. Tardelli.