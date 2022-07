A Sua immagine, oggi puntata alla scoperta di Mantova. Domani focus sulla Domenica del Mare

Una puntata alla scoperta di Mantova, un vero e proprio scrigno di fede, cultura e arte che attraversa due millenni. A Sua immagine torna in onda oggi su Rai Uno, alle 16.

Non si può pensare a Mantova senza occuparsi di Virgilio, che della città lombarda fu figlio; ma non tutti sanno che, nella credenza popolare, il poeta latino divenne persino patrono della città, per le virtù che incarnava nei suoi scritti. Mantova è però anche sede di grandi capolavori artistici: dall’iniziatore dell’architettura moderna, Leon Battista Alberti, ad Andrea Mantegna, pittore raffinatissimo, fino a Giulio Romano, manierista fra i primi e precursore dei designer contemporanei, la città lombarda custodisce capolavori non sempre conosciuti.

Non meno importante è però l’aspetto religioso: la reliquia del Preziosissimo Sangue di Cristo, contenuta nei sacri vasi, è oggetto di devozione millenaria, e mille anni ha anche la rotonda di San Lorenzo, che riporta ai tempi di Matilde di Canossa, donna di fede e di grande personalità, che anticipa alcune istanze dell’emancipazione femminile.

A seguire “Le ragioni della Speranza” con don Luigi Verdi, fondatore della fraternità di Romena. In questa sesta puntata, la via della pace a Castel del Monte, in Puglia, per incontrare don Riccardo Agresti e i ragazzi che producono i taralli “A mano libera”, nella Masseria San Vittore. Sarà presentato, infatti, il progetto “Senza Sbarre”, nato nel 2018 per volontà della diocesi di Andria e con l’obiettivo di inserire detenuti ed ex detenuti all’interno di un percorso rieducativo, lavorativo e di inclusione sociale.

In occasione della “Domenica del Mare”, giornata istituita dalla Chiesa cattolica, “A Sua Immagine” dedica dalle 10.30 l’intera puntata al “Pianeta blu”, alle sue risorse, alla sua tutela e salvaguardia senza tralasciare il racconto della vita di chi ci lavora. In studio, Lorena Bianchetti intervisterà Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, il comandante Francesco Tomas, capo del reparto ambientale marino della Guardia Costiera, ed Eros Andriani della Stella Maris di Genova, che si occupa di accoglienza e assistenza ai marittimi. Conosciuta a Salerno come la “Madonna che viene dal mare”, sarà approfondita la storia di questa icona: un percorso tra leggenda, arte e devozione.

Inoltre, spazio a un progetto pilota per proteggere e ripiantare le foreste del mare, si racconterà in cosa consiste la vigilanza di un’area marina protetta e seguiremo un percorso di educazione ambientale nel meraviglioso scenario del Parco Nazionale delle Cinque Terre rivolto a un gruppo di giovanissimi. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla chiesa San Giuseppe in Portoferraio (Isola d’Elba). Alle 12, come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.