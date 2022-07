Diocesi: Cefalù, stasera messa del vescovo Marciante nel bene confiscato alla mafia a Campofelice di Roccella

Nella serata di oggi, sabato 9 luglio, alle 20.30, il vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, celebrerà a Campofelice di Roccella (Pa) la prima messa all’interno del bene confiscato alla mafia dove sorgerà il nuovo complesso parrocchiale intitolato ai beati don Giuseppe Puglisi e Rosario Angelo Livatino, e che ospiterà la nuova chiesa, i locali parrocchiali e gli spazi per le attività oratoriali e giovanili. “Un altro passo importante che segna definitivamente il futuro di questo luogo sottratto alla criminalità organizzata e assegnato alla parrocchia Santa Rosalia di Campofelice di Roccella”, si legge in una nota della diocesi che lo considera un “segno importante di come dal male possa nascere il bene, dal martirio la giustizia”.

La struttura sarà per questo motivo un luogo dedicato alla memoria dei martiri per la difesa della giustizia e della fede; ospiterà convegni e seminari dedicati ad operatori del diritto, manifestazioni di promozione della cultura della legalità e di lotta alla mafia e ad ogni forma di criminalità organizzata.