Diocesi: Udine, il card. Mamberti presiederà la celebrazione per i santi Ermagora e Fortunato. L’arcivescovo Mazzocato consegnerà le linee pastorali

La Chiesa di Udine si prepara a festeggiare i santi Ermagora e Fortunato, patroni anche della città friulana, dell’arcidiocesi di Gorizia della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Lunedì 11 luglio, alle 20.30, le celebrazioni si apriranno in cattedrale con i Primi vespri solenni. In questa occasione l’arcivescovo diocesano, mons. Andrea Bruno Mazzocato, offrirà alla Chiesa udinese le linee pastorali per l’anno 2022-2023, un tempo – spiegano dall’arcidiocesi – che vedrà proseguire, fin da settembre, anche il cammino delle Collaborazioni pastorali.

Martedì 12 luglio, nella solennità dei santi patroni, alle 10.30 la cattedrale di Udine ospiterà la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Dominique Mamberti, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e animata dal coro della Cappella musicale pontificia “Sistina”. Come da tradizione, la messa sarà animata da letture e preghiere nelle quattro lingue “canoniche” del territorio diocesano: italiano, friulano, sloveno e tedesco. Al termine della messa, che sarà trasmessa in diretta da Radio Spazio, l’arcivescovo Mazzocato benedirà la città di Udine dal sagrato della cattedrale.

In serata poi, alle 20, nella basilica patriarcale di Aquileia sarà il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, a presiedere la celebrazione eucaristica alla presenza dei vescovi delle quattro diocesi della Regione Friuli-Venezia Giulia. Anche questa liturgia sarà animata dal coro della Cappella Sistina.