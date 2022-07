Anziani: Roma, il 19 e il 20 luglio gli Stati generali dell’assistenza a lungo termine

La settima edizione degli Stati generali che Italia Longeva – di concerto con il Ministero della Salute – dedica annualmente all’assistenza a lungo termine, si focalizzerà quest’anno – il 19 e il 20 luglio a Roma presso il Ministero della Salute (Auditorium di Viale Ribotta n.5) e virtualmente on line – sui modelli di presa in carico dell’anziano fragile e multimorbido delineati dal Pnrr e dalla riforma del territorio e sulle relative modalità di attuazione a livello regionale. L’obiettivo è condividere nel dettaglio – tra decisori e attori della sanità a livello centrale, regionale e territoriale – il disegno che sottende la riorganizzazione, ma anche evidenziare punti di attenzione e proposte in questo momento storico unico in cui la convergenza di forze e di persone verso l’obiettivo da raggiungere è massima.

Come ogni anno, in occasione dell’incontro verrà presentata l’Indagine annuale di Italia Longeva sulla Long-Term Care (Ltc), un approfondimento – basato sull’analisi dei dati dell’ultimo anno – per fotografare lo stato dell’arte dell’assistenza a lungo termine in Italia. Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre presentato un Paper di Italia Longeva – basato su una survey realizzata sul campo – per misurare “L’impatto dei processi prescrittivi nella gestione della Ltc”.