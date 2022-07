Rai Vaticano: torna il 31 luglio “Viaggio nella Chiesa di Francesco”

Il magistero di Francesco tra viaggi, riforme della Chiesa e appelli per la pace in Ucraina. In Canada per incontrare le comunità native; a L’Aquila per celebrare la Perdonanza voluta da Celestino V e in Vaticano con il Concistoro per i nuovi cardinali chiamati da ogni angolo della terra. Nel servizio di apertura di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il programma di Massimo Milone e Nicola Vicenti, in onda su Rai Uno domenica 31 luglio alle ore 00.25, anche la volontà ribadita di Papa Francesco di andare nella Ucraina martoriata e di incontrare Putin a Mosca. La puntata sarà in replica su Rai Storia domenica 7 agosto alle 12.30 e, per l’estero, sui canali di Rai Italia.