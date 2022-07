Diocesi: Cefalù, stasera la cattedrale apre le porte ai visitatori fino a mezzanotte

È in programma per la serata di oggi, sabato 30 luglio, il secondo appuntamento con le visite speciali alla cattedrale di Cefalù alla scoperta della bellezza della basilica e dell’Osterio Magno. “Le luci della sera – viene sottolineato in una nota di presentazione dell’iniziativa – creano un’atmosfera unica tutta da vivere nelle calde serate estive cefaludesi. Un luogo che in un gioco di luci ed ombre diventa incantevole”.

La cattedrale aprirà le porte dalle 21 fino alle 24: i visitatori saranno accompagnati sulle Torri e i Tetti, potranno ammirare gli incantevoli mosaici, saranno condotti all’interno dell’area museale per conoscere i tesori conservati, il Salone Sansoni e la Cappella vescovile, fin giù tra le colonne del Chiostro canonicale ed infine all’Osterio Magno.