Rinnovamento nello Spirito: da lunedì circa 350 giovani del RnS parteciperanno alla “Vacanza carismatica” di Marina di Massa

Saranno circa 350 i giovani che dal 1° al 6 agosto saranno a Marina di Massa (Ms) per partecipare alla “Vacanza carismatica 2022”, una speciale settimana, proposta, per il secondo anno, dal Rinnovamento nello Spirito Santo sul tema “Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza (Sal 16, 11)”. Da tutta Italia, coordinati da Raffaella Del Giudice, delegata nazionale dell’Ambito Giovani del RnS, “arriveranno in terra toscana – spiega una nota – ragazze e ragazzi assetati di relazioni autentiche e di verità, che, con particolare slancio, nell’Anno del Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia, vivranno giornate intense, cadenzate dalla preghiera comunitaria carismatica al mattino, da relazioni, esperienze spirituali e condivisione in gruppi, nonché dal tempo di riposo e attività di gruppo”. Saranno quattro i temi che faranno da sfondo ai rispettivi annunci – vita, vocazione, cammino e gioia – guidati da Mario Landi, coordinatore nazionale del RnS, don Michele Leone, consigliere spirituale nazionale del RnS, Carmela Romano, membro del Comitato nazionale di servizio del RnS, Francesca Piersimoni, coordinatrice regionale del RnS nelle Marche. In apertura dei lavori, inoltre, saranno presenti mons. Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, che celebrerà la celebrazione eucaristica iniziale, e il sindaco Francesco Persiani. Nella serata di venerdì 5 agosto è in programma uno speciale Roveto Ardente “per ottenere da Dio liberazione e guarigione” animato da Salvatore Martinez, presidente del RnS, trasmesso in diretta sui canali social del Movimento. Sarà sempre Martinez, nella giornata di chiusura di sabato 6, a conferire ai giovani il mandato, nella relazione conclusiva “Giovani: leader mancanti o leader mancati?”.