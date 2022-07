Papa in Canada: vescovi canadesi, “una pietra miliare sul cammino della guarigione e della riconciliazione”

“Una pietra miliare sul cammino della guarigione e della riconciliazione”. Così i vescovi canadesi, in un comunicato, esprimono gratitudine al Papa “per la storica visita nel nostro Paese”, che si è appena conclusa con l’arrivo dell’aereo papale a Fiumicino, questa mattina alle 8.06. Nella nota, i vescovi ricordano le “scuse sentite e solenni ai popoli indigeni” presentate dal Papa “a nome della Chiesa cattolica” e ricordano il suo invito “a continuare ad assistere i sopravvissuti e le famiglie nella guarigione dai traumi subiti”. “Abbiamo ascoltato questo appello e rivedremo un piano d’azione aggiornato durante la nostra Assemblea plenaria nazionale in autunno. Ci auguriamo che i rapporti instaurati in questo processo di pianificazione, in particolare con i partner indigeni sia a livello nazionale che locale, si sviluppino ben oltre questa visita e servano da base per il lavoro che ci attende”, affermano i vescovi che ricordano le richieste presentate dagli indigeni per sostenere, anche finanziariamente, le iniziative che promuovono la guarigione e la riconciliazione. Tra queste, anche, una maggiore trasparenza nella conservazione e divulgazione degli archivi delle scuole residenziali e il sostegno per vedere restituiti i manufatti indigeni conservati presso i Musei Vaticani. I presuli sottolineano inoltre che, durante la plenaria del 2021, l’episcopato si è impegnato, tra l’altro, a stanziare 30 milioni di dollari per quello che sarebbe diventato un Fondo di riconciliazione indigeno. “Siamo grati ai partner indigeni, ai governi e ai fedeli cattolici che ci hanno aiutato a compiere progressi significativi su questi impegni, pur riconoscendo che c’è ancora molto lavoro da fare”, scrivono nella nota: “La riconciliazione è un viaggio che coinvolge tutti noi, e la presenza del Santo Padre è stata una fonte di speranza e di ispirazione per i canadesi di tutto il Paese”.