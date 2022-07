Salute: Roma, il 1° agosto firma di un protocollo d’intesa tra Sant’Egidio e Asl Roma 1 a favore dei più fragili

Verrà sottoscritto lunedì prossimo, 1° agosto, a Roma, un protocollo tra la Comunità di Sant’Egidio e la Asl Roma 1 a favore delle fasce più fragili della popolazione. L’appuntamento – informano i promotori dell’iniziativa – è per le 12, nel Salone del Commendatore del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia (Borgo Santo Spirito in Sassia, 3). Saranno presenti l’assessore alla Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il direttore generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese, il presidente della Pontificia Accademia per la vita, mons. Vincenzo Paglia, e il segretario generale della Fondazione Dream–Comunità di S. Egidio, Gianni Guidotti.