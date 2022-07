Diocesi: Castellaneta, il 1° agosto la festa di Avvenire preceduta domani dalla “Giornata del quotidiano”

Può essere il Sud Italia una “risorsa” energetica per il Paese? E se sì, cosa e come bisogna adoperarsi perché le buone intenzioni diventino buone prassi? Quale ruolo possono avere i giovani in questa fase di transizione? Di tutto questo si parlerà a Castellaneta Marina lunedì prossimo, 1° agosto (piazzale Kennedy – antistante la chiesa Stella Maris, ore 20.30), in occasione della Festa di Avvenire. L’evento – si legge in una nota – si inserisce nel programma pastorale della locale parrocchia Stella Maris ed è organizzato dalla diocesi di Castellaneta attraverso l’Ufficio per le Comunicazioni sociali ed il periodico Adesso aderente alla Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc). La Festa di Avvenire è preceduta dalla “Giornata del quotidiano”, in programma domani: in occasione della pubblicazione di una pagina intera dedicata alla diocesi di Castellaneta, sarà possibile ritirare gratuitamente una copia di Avvenire presso le parrocchie della diocesi ed anche presso i lidi di Castellaneta Marina.