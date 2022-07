Solidarietà: da domani a Grottammare una settimana di eventi a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi

(Foto: Fondazione Ospedale Salesi)

Da domenica 31 luglio a domenica 7 agosto la città di Grottammare (Ascoli Piceno) vivrà una settimana di eventi culturali e ricreativi organizzati dal giornale “Grottammare” in collaborazione con il vivaio “Piante Marconi” e che avrà come filo conduttore: “Il sorriso è la magia”. Gli appuntamenti, che coinvolgono adulti e bambini, sono del tutto gratuiti, con una raccolta fondi a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi dell’omonimo nosocomio regionale, che da anni aiuta le famiglie che stanno vivendo con qualche difficoltà una gravidanza, una nascita o la cura dei figli. Il 2 agosto in piazza Fazzini alle 21 si terrà un incontro con Guido Castelli, assessore regionale delle Marche; Antonello Maraldo, presidente di Fondazione Ospedale Salesi; Laura Mazzanti, direttore di Fondazione Ospedale Salesi; Paola Coccia, direttore della Sosd di oncoematologia pediatrica Ospedale Salesi; Cristiano Bellissimo, presidente dell’Associazione Magical Pet; Samuele Canonici, clown dottore della Fondazione Ospedale Salesi; Alessandro Speca, governatore della Confraternita Misericordia di Grottammare. A seguire si terrà lo spettacolo di magia con il Mago Ares. La Fondazione accoglierà nel suo stand tutti i bambini con giochi, attività e gadget gratuiti. Per tutto il mese di agosto, inoltre, nelle attività commerciali di Grottammare che decideranno di aderire al progetto, saranno presenti i bussolotti a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi. La raccolta fondi servirà a finanziare le spese della casa di accoglienza in cui vengono ospitate le famiglie e alcune attività lì svolte regolarmente: la clownterapia, la pet therapy, la musicoterapia.