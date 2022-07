Medicina: firmata convenzione tra Università di Palermo e Cisom per medici in formazione specialistica

Sottoscritta tra l’Università degli studi di Palermo, rappresentata da Marcello Ciaccio quale presidente della Scuola di Medicina e chirurgia, e la Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Cisom”, rappresentata da Giovanni Strazzullo quale direttore nazionale, una convenzione per lo svolgimento di attività extra-rete formativa per i medici in formazione specialistica. “Attraverso la sottoscrizione di questa convenzione – si legge in una nota – l’Università degli studi di Palermo inserisce la Fondazione Cisom nella rete formativa per gli specializzandi medici ponendo le basi per una proficua collaborazione nell’ottica una di una formazione specifica e professionalizzante, sinergica e all’insegna di una didattica avanzata, volta ad una formazione specifica, ad una ricerca scientifica e finanche ad una innovazione tecnologica”. Una collaborazione, inoltre, resa ancor più solida attraverso il comune impegno alla realizzazione di un Centro didattico di Alta formazione quale luogo deputato alla formazione propedeutica degli specializzandi ed ai più ampi scopi di ricerca e didattica avanzata. Attraverso tale intesa il Cisom, con il suo solido background esperienziale nell’emergenza e nel soccorso sanitario, entra a tutti gli effetti nel mondo accademico e dell’alta formazione.