Diocesi: Agrigento, riapre la chiesa del Rosario di Lucca Sicula. Stasera convegno in piazza Vittorio Emanuele, lunedì messa presieduta da mons. Damiano

Completati i lavori di restauro e riqualificazione, la chiesa del Rosario di Lucca Sicula (Ag) riapre al culto. Nella serata di oggi, sabato 30 luglio, alle 19.30, in piazza Vittorio Emanuele, si terrà il convegno “L’evoluzione dei lavori di restauro della Chiesa del SS. di Lucca Sicula” mentre per lunedì 1° agosto, alle 20, mons. Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, presiederà la benedizione e la celebrazione eucaristica.

L’intervento, spiega l’arcidiocesi in una nota, “è stato realizzato con i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica per i beni culturali anno finanziario 2020 e con la compartecipazione della comunità ecclesiale locale. Il Comune ha eseguito i lavori sul sagrato della chiesa”.

La chiesa, sussidiaria della parrocchia Maria Ss.ma Immacolata, è stata chiusa per diversi anni avendo subito danni strutturali. “Con un primo intervento pubblico – prosegue la nota – è stato realizzato il consolidamento, con l’intervento realizzato è stato riqualificato il sacro edificio, che pastoralmente serve un porzione della parrocchia all’uscita della Città di Lucca Sicula”.

La Chiesa del Rosario, costruita nel 1650, unita alla chiesa madre risalente al 1640, costituiscono i due edifici sacri coevi alla fondazione del paese.