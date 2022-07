Diocesi: Caritas Cagliari, al via domani il Campo estivo internazionale di formazione, servizio, condivisione e preghiera “Oceano di pace”

Saranno circa 120 i giovani dai 15 ai 28 anni, di una quindicina di nazionalità diverse, provenienti da alcune diocesi italiane ed estere, che da domenica 31 luglio fino al 7 agosto parteciperanno alla X edizione del Campo estivo internazionale di formazione, servizio, condivisione e preghiera, “Oceano di pace”. Si tratta di un’iniziativa organizzata dalla Caritas diocesana di Cagliari – attraverso il suo braccio operativo la Caritas San Saturnino Fondazione onlus – in collaborazione con il Seminario arcivescovile, i missionari Saveriani di Cagliari, l’Ufficio diocesano Migrantes, la Pastorale giovanile e la Pastorale vocazionale diocesana, diverse associazioni e realtà di inclusione sociale, il Centro di servizio per il volontariato Csv Sardegna Solidale e con il sostegno della Fondazione di Sardegna.

Tra i partecipanti ci saranno anche alcuni giovani migranti accolti dalla Caritas diocesana (attraverso il Sai San Fulgenzio), dalla cooperativa “Il Sicomoro”, da quella “Casa Emmaus”.

“Quest’anno – spiega il direttore della Caritas diocesana, don Marco Lai – il tema guida sarà quello della pace, confronto, dialogo e riconciliazione per valorizzare l’invito di Papa Francesco a ‘ristabilire una relazione pacifica tra le comunità e la terra, tra il presente e la memoria, tra le esperienze e le speranze” e a “promuovere un nuovo modo di abitare la casa comune’. Il titolo stesso fa riferimento all’attuale difficile contesto internazionale segnato anche dalla guerra in Ucraina, nel cuore dell’Europa, e alla necessità di sviluppare percorsi di riconciliazione e affermazione della pace, a partire dai giovani”.

In programma diversi momenti formativi e di volontariato in una ventina di servizi della Caritas diocesana e di altre realtà locali. Tra i momenti significativi previsti ci sono: la messa, in apertura del campo, che mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, presiederà domani alle 19 presso la chiesa di San Massimiliano Kolbe (via Cornalias 92) a Cagliari; la visita al parco di Molentargius e le attività di educazione ambientale; la tavola rotonda “Laudato si’” sulla salvaguardia del Creato; il momento di condivisione con gli ospiti della Comunità “l’Aquilone”; il momento formativo sul Documento sulla “Fratellanza umana” e sull’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco.