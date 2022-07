Diocesi: Lodi, verrà inaugurato domani a Zorlesco il dipinto della Madonna di Pompei restaurato dopo gli atti vandalici dello scorso anno

In occasione della sagra dei Santi Nazario e Celso di Zorlesco domani, domenica 31 luglio, sarà inaugurato il dipinto della Madonna di Pompei restaurato e ricollocato nella cappella che sorge nel parco di villa Biancardi che era stata oggetto l’anno scorso di ripetuti atti vandalici che l’avevano deturpato con scritte e disegni offensivi.

Alle 10.30 verrà celebrata la messa nel corso della quale il dipinto verrà di fatto riconsegnato alla comunità. Dopo quanto successo lo scorso anno, l’amministrazione comunale, in accordo con la parrocchia, si era assunta l’impegno di mettere in sicurezza l’area con una grata protettiva e con l’installazione di una telecamera di sorveglianza. Del restauro del dipinto, invece, si è fatto carico il Cenacolo degli artisti affidando l’esecuzione dell’intervento all’artista Valentino Ciusani.