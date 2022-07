Papa in Canada: conferenza stampa aereo, su dimissioni “la porta è aperta, ma in questo momento no”

(Foto Vatican Media/SIR)

“La porta è aperta, è una opzione normale, ma fino ad oggi non ho bussato a questa porta, non ho detto andrà in questa stanza, non ho sentito di pensare a questa possibilità. Ma questo non vuol dire che dopodomani non cominci a pensare, no?”. Interpellato dai giornalisti sul volo di ritorno dal Canada, il Papa ha risposto così alle domande sulle sue eventuali dimissioni. “Ma in questo momento sinceramente no”, ha ribadito Francesco, secondo quanto riferisce Vatican news. “Anche questo viaggio è stato un po’ il test”, ha spiegato Francesco: “È vero che non si possono fare viaggi in questo stato, si deve forse cambiare un po’ lo stile, diminuire, pagare i debiti dei viaggi che ancora si devono fare, risistemare… Ma sarà il Signore a dirlo. La porta è aperta, questo è vero”. Interpellato su un possibile identikit del suo successore, Francesco ha risposto: “Lasciamo questo lavoro allo Spirito Santo”.