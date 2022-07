Papa in Canada: conferenza stampa aereo, “Draghi uomo di alta qualità internazionale”, appello a “responsabilità civica”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Nessuno può dire che il presidente Draghi non fosse un uomo di alta qualità internazionale”. Così il Papa ha risposto alle domande dei giornalisti sul volo di ritorno dal Canada. “Non voglio immischiarmi nella politica interna italiana”, ha precisato subito Francesco, secondo quanto riferisce Vatican News. Questo l’identikit di Mario Draghi tracciato dal Papa: “È stato presidente della Banca centrale europea. Ha fatto una buona carriera. Io ho fatto una domanda soltanto a uno dei miei collaboratori: dimmi, quanti governi ha avuto l’Italia in questo secolo? Lui mi ha detto 20. Questa è la mia risposta…”. Infine, un appello ai partiti, condensato in una parola e in un aggettivo: “Responsabilità civica”.