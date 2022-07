Diocesi: Caritas Fano, dal 1° al 28 agosto torna la mensa Sostengo in aiuto delle persone in condizione di povertà

In occasione della chiusura della mensa dell’opera padre Pio per la pulizia e sanificazione dei locali, da lunedì 1° a domenica 28 agosto la Caritas diocesana di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola propone l’esperienza della mensa Sostengo, in aiuto a tutte le persone in condizione di povertà estrema. “Come ormai da due anni a questa parte – viene spiegato in una nota –, la mensa si svolgerà nei locali del Centro pastorale diocesano in via Roma 118 a Fano, riqualificati dalla diocesi per poter offrire un servizio degno ai fratelli in difficoltà”. Dopo l’accoglienza, tra le 12 e le 12.30, fino alle 13.30 verranno distribuiti pasti da asporto. “L’esperienza della mensa – sottolineano dalla Caritas diocesana – è possibile solo grazie ai tanti volontari e donatori che si impegnano nella sua riuscita e che costituiscono le sei azioni fondamentali senza le quali la mensa non esisterebbe”.

Nelle scorse settimane, la Caritas diocesana di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola ha fatto un appello alla generosità altrui sia per poter ampliare il numero di volontari disponibili a preparare e distribuire i pasti sia a sostenere l’attività della mensa tramite una donazione.