Diocesi: Fermo, domani “La pace, dono di Dio affidato agli uomini – L’arte messaggera di semi di speranza e di pace”

Sarà dedicato a “La pace, dono di Dio affidato agli uomini – L’arte messaggera di semi di speranza e di pace” l’incontro che si terrà domani, domenica 31 luglio, presso il Ricreatorio San Carlo di Fermo. Si tratta del secondo incontro con l’Arte promosso da Ufficio diocesano della Pastorale del sociale e del lavoro, Caritas, Acli, Policoro, Pastorale del turismo, in collaborazione con Unione cattolica artisti italiani (Ucai) di Civitanova Marche, propongono il secondo incontro con l’Arte. Il primo incontro, svoltosi nel luglio dello scorso anno nel giardino adiacente al Museo diocesano fu intitolato “Alla ricerca della bellezza”.

“L’obiettivo di questi appuntamenti – spiega Anna Rossi, coordinatrice dell’Ufficio diocesano della Pastorale del sociale e del lavoro – consiste nel donare a chi partecipa, un momento di ristoro, di nutrimento dello spirito per le emozioni che l’incontro con l’arte sempre trasmette e di riflessione per i ‘semi di speranza’ che gli artisti nelle loro diverse espressioni ci donano”.

Diverse espressioni artistiche proposte: dalla pittura alla poesia, alla musica, alla danza. Il gruppo degli artisti dell’Ucai di Civitanova Marche, aggiunge, “è molto attivo nella promozione del proprio operato al fine di sensibilizzare la comunità ai valori ed alla bellezza dell’Arte come espressione dell’animo umano”. Ci sarà spazio anche per un momento musicale curato dall’Orchestra di fiati “Insieme per gli Altri” diretta dal Maestro Gianpiero Ruggeri. Mentre la danza sarà curata dall’associazione Asd Ritmosfera di Porto Potenza, scuola di spettacolo, che da tanti anni coinvolge, bambini, adolescenti e giovani nelle varie forme di spettacolo.

“Rifletteremo sul cammino di speranza per la pace che l’arte contemporanea negli anni ci ha proposto – prosegue Rossi – con l’aiuto di Loredana Finicelli, storica dell’Arte, docente di storia dell’Arte contemporanea all’Accademia di Belle arti di Macerata”. L’incontro, con inizio alle 18, sarà presentato da due giovani animatori del Progetto Policoro: Beatrice Ciavarella e Marco Malaccari.