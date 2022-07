Rai Tre: Sulla via di Damasco, domani puntata dedicata a “Fede e bellezza”

Processioni, cammini, pellegrinaggi: parabola della fede, ma anche itinerari estivi per farsi stupire dalla bellezza. Sarà questo il tema al centro della puntata di “Sulla Via di Damasco”, programma di Vito Sidoti con regia di Marina Gambini, in onda domani, domenica 31 luglio ore 8.30, su Rai Tre. La conduttrice Eva Crosetta entrerà nel cuore delle espressioni di spiritualità che affondano le radici nella storia; sarà un viaggio sulle orme dei pellegrini, attraversando mari, boschi, colline, montagne e pianure, alla scoperta di alcuni suggestivi luoghi di fede e di devozione che impreziosiscono come gemme la nostra penisola. Assaporando la bellezza delle isole Eolie, prima tappa a Vulcano per conoscere la tradizionale processione della Madonna delle Grazie, con i suoi suoni dal mare e le invocazioni della protezione celeste. Salendo in Piemonte, tra santuari, chiese, affreschi e parchi, compresi nella fascia prealpina, le immagini del Cammino di San Carlo, itinerario che testimonia la vita e le opere di san Carlo Borromeo. La bellezza è divenuta generativa di riscatto nel quartiere Sanità, a Napoli: don Antonio Loffredo racconta come il patrimonio catacombale è diventato medicina per il futuro e per la comunità, con la scommessa della cooperativa sociale La Paranza. Rivolgendo lo sguardo verso il cielo, il suo viaggio intrapreso nella puntata si concluderà a Ravenna, per farsi stupire dal Mausoleo di Galla Placidia, un vero concentrato di luce, di fede e di speranza.