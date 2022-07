Prenderà il via lunedì 1° agosto a Campo di Giove (Aq) il Campo scuola vocazionale organizzato dall’arcidiocesi di Chieti-Vasto. Si tratta di una proposta per ragazzi e ragazze che, fino a mercoledì 3 agosto, avranno la possibilità di “mettersi in ascolto della Parola di Dio – ha spiegato don Domenico Spagnoli, direttore del Centro diocesano vocazioni – in un clima di fraternità e condivisione senza rinunciare alle escursioni e alle attività all’aperto”.