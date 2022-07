Diocesi: Alghero-Bosa, dal 5 al 7 agosto la Scuola della Parola sulla sinodalità

È in programma dal 5 al 7 agosto la Scuola della Parola, un momento di confronto, studio, riflessione e convivialità promossa dalla diocesi di Alghero-Bosa e guidata da Enrica Cesarale, docente di Nuovo Testamento nella Pontificia Università Gregoriana di Roma.

La tre giorni, che prenderà il via nel pomeriggio di venerdì prossimo presso l’ex monastero delle clarisse ad Alghero vicino al Centro pastorale diocesano di Montagnese, “prevede incontri frontali e laboratoriali – si legge in una nota – in cui poter affrontare una tematica e proporre alla docente quesiti che permettano un approfondimento biblico ed esegetico”.

Al centro dell’approfondimento e della riflessione il tema della sinodalità. “Partendo dal termine ‘sinodo’ – viene spiegato –, cercheremo di capire il valore del tempo ecclesiale che stiamo vivendo e la realtà trascendente a cui siamo vocati, qui ed ora. Attraverso la lettura di brani evangelici, a partire dal libro degli Atti per arrivare all’Apocalisse, vedremo come il tema della sinodalità della Chiesa ci fa addentrare nell’ambito di una sinodalità che è propria della vita trinitaria e a cui, per similarità ontologica, siamo chiamati a somigliare”.

Le sessioni, scandite da incontri, saranno dedicate a “La via sinodale dei discepoli” (venerdì), “La fede nasce dall’ascolto” (sabato) e “La dimensione regale della Chiesa” (domenica).